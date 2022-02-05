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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Российский посол объяснил, почему Россия не будет нападать на Украину

Посол Антонов объяснил, что нападение на Украину не отвечает интересам России

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Wong Maye-E/AP

Россия не собирается нападать на Украину, это не отвечает интересам Москвы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии - это чепуха», — пояснил посол.

По его словам, попытка Соединенных Штатов «приручить» Россию и заставить ее следовать своим стандартам после развала СССР не получилась. Он также отметил, что Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине.

«Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел. В наших документах, которые мы передали американцам и натовцам, мы поставили четкий вопрос не об Украине и даже не просто о европейской безопасности. Мы поставили четкий вопрос о перспективах международной безопасности», — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства, так как Вашингтон продолжает нагнетать напряженность в Европе.

В течение последних месяцев на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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