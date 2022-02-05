Столтенберг оценил разговор с Макроном по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины. Об этом генсек сообщил в Twitter.

Он отметил, что провел хороший разговор с Макроном о «наращивании военной мощи России на Украине и вокруг нее».

«Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО в сдерживании/защите и диалоге. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент », — подчеркнул Столтенберг.

Днем ранее стало известно, что Макрон планирует 7 февраля приехать с визитом в Россию и затем 8 февраля на Украину. Как сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, Макрон намерен предпринять меры для деэскалации конфликта на Украине.