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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Столтенберг оценил разговор с Макроном по Украине

Столтенберг высоко оценил приверженность Макрона единству НАТО

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Bertrand Guay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины. Об этом генсек сообщил в Twitter.

Он отметил, что провел хороший разговор с Макроном о «наращивании военной мощи России на Украине и вокруг нее».

«Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО в сдерживании/защите и диалоге. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент », — подчеркнул Столтенберг.

Днем ранее стало известно, что Макрон планирует 7 февраля приехать с визитом в Россию и затем 8 февраля на Украину. Как сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, Макрон намерен предпринять меры для деэскалации конфликта на Украине.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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