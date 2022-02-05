Макрон и Джонсон назвали поиск дипломатического решения по Украине приоритетом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о необходимости найти дипломатический путь решения напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом сообщила канцелярия британского премьера по итогам телефонных переговоров политиков, передает ТАСС.

Отмечается, что Джонсон и Макрон ознакомили друг друга с ходом переговоров, которые они ведут с международными партнерами. В частности, на этой неделе глава британского правительства посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Они (Макрон и Джонсон — прим.) согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом», — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

5 февраля немецкая газета Bild опубликовала статью, в которой говорится, что после «нападения» на украинскую территорию Россия создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала преступлением против планеты публикации о «вторжении» России на Украину.