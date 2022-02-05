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В МИД РФ назвали преступлением против планеты публикации о «вторжении» России на Украину

Захарова: публикации о «вторжении» РФ на Украину — это преступление против планеты

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РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала преступлением против планеты публикации западных СМИ о «российском вторжении» на Украину. Об этом она сказала в эфире «Радио России».

По ее словам, эти публикации уже нельзя назвать пропагандой, поскольку под пропагандой подразумевается отстаивание какой-то точки зрения, в ней есть зерно, «связанное с продвижением своей позиции».

«Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», — сказала дипломат.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило о начале «российского вторжения» на Украину, а потом удалило публикацию, ссылаясь на ошибку.

Также немецкая газета Bild писала, что после «нападения» на украинскую территорию Россия создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству.

Захарова в свою очередь назвала авторов публикаций о «российском вторжении» на Украину извращенцами.

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