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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Репутация Зеленского оказалась под угрозой из-за неназначения прокурора

Поверенный в делах США Квин сообщила об угрозе репутации Зеленского из-за неназначения прокурора

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president.gov.ua

Репутация президента Украины Владимира Зеленского и его окружения стоит на кону из-за того, что до сих пор не назначен руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (СПА). Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в эфире телеканале «Украина 24».

«Есть кандидаты, которые готовы к работе. Но они (украинские власти. — прим.) отказываются сделать последний шаг — собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам», — цитирует Квин РБК.

Она выразила мнение, что украинские власти не назначают антикоррупционного прокурора из-за своих корыстных интересов. По словам Квин, на кону не только репутация Зеленского, но и всех тех, кто обещал найти прокурора.

Проверенная в делах США также рассказала, что большинство американских дипломатов, чьи семьи ранее покинули из Киев из-за роста напряженности вокруг Украины, продолжают свою работу в посольстве.

«Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов и их семей. Поэтом я в конечном счете решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие», — сказала Квин.

Ранее Зеленский назвал главными направлениями государственной политики Украины на 2022 год вакцинацию от коронавируса, борьбу с олигархами и коррупцией, а также продолжение судебной реформы.

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