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Стало известно о «нервном срыве» Зеленского

Военный эксперт Евсеев: Зеленский находится в состоянии нервного срыва

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Офис Президента Украины

Военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии стресса. Об этом он сказал в беседе с изданием «Украина.ру».

По словам эксперта, украинский лидер находится в состоянии нервного срыва, так как он не знает, что делать.

«Если Россия нападает, то понятны его перспективы. Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. В такой ситуации очевидно, что его или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдет в никуда. Поэтому и возникают утечки в CNN, что у него был тяжелый разговор с Байденом», — объяснил Евсеев.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского «прошел не очень хорошо». Он заявил, что причиной для подобной оценки беседы лидеров США и Украины стали разногласия по поводу «уровней риска» российского нападения.

Белый дом США, в свою очередь, оспорил сообщение чиновника Украины, подчеркнув, что анонимные источники «распространяют ложь». В американской администрации действительно заявили, что Байден предупредил Зеленского о существующей вероятности «вторжения РФ».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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