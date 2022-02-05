В США заявили о намерении «удерживать Россию от опасных действий»

Россию следует «удерживать» от некоторых действий, заявила помощник министра торговли по контролю над экспортом США Теа Кендлер в ходе своего выступления на выставке Massachusetts Export Expo 2022. Его слова приводит RT.

Чиновница считает, что нужно использовать механизмы экспортного контроля для гарантии того, что американские технологические инновации не будут применены во вред национальной безопасности Соединенных Штатов. По ее словам, это говорит о том, что надо эффективно использовать экспортный контроль для борьбы с китайской программой военно-гражданской интеграции, а также «удерживания России от агрессивных и опасных действий».

Она также выразила уверенность, что «недобросовестные субъекты», у которых отсутствует доступ к американским технологиям, пытаются заполучить их незаконными методами.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что сдерживание России является одной из главных задач НАТО. По его словам, на это выделяются колоссальные ресурсы.

Ранее американский журналист Питер Бейнарт написал в своей статье для газеты The New York Times, что политики США проявляют лицемерие в диалоге с Москвой, поскольку продолжают соблюдать так называемую доктрину Монро, которая провозглашает принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга.

По словам обозревателя, политики при администрации президента Дональда Трампа часто прибегали к этой доктрине, считая ее актуальной, а сторонники действующего главы государства Джо Байдена не хотят прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов Соединенных Штатов.