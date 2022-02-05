Посол Антонов счел кощунством обвинения США в подготовке РФ провокации против Украины

Информация о том, что Москва якобы планирует сфабриковать видео, которое будет предлогом для «вторжения» на Украину, является частью информационной войны против РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий размещен в Facebook российской дипмиссии.

«Эта ложь является частью информационной войны против России», — сказал дипломат.

Он указал, что Соединенные Штаты уже на протяжении нескольких месяцев будоражит мир заявлениями о грядущей «российской агрессии» против Украины.

«Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных с упомянутыми Вами кощунственными и голословными обвинениями», — отметил посол.

Также Антонов подчеркнул, что РФ не намерена «ни на кого нападать» и заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины. Он продолжил, что в Москве считают политику американской администрации по «накачке» оружием Украины ошибочной и «крайне опасной».

«Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве», — сказал дипломат.

Он допустил, что версии о якобы имеющей место «подготовке» Россией провокации против Украины могут быть нацелены на то, чтобы обеспечить алиби для операций украинской армии против Донбасса.

Ранее МИД Великобритании выразил доверие данным США о возможной провокации России на Украине.

В Пентагоне заявляли, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских военных на мирных жителей на российской территории или непризнанных республик Донбасса. В дальнейшем Москва якобы планировала использовать видеозапись как предлог для вторжения на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.