Китай посоветовал США проявить большую гибкость для диалога с КНДР

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны быть более гибкими, если они хотят добиться прорыва в ситуации с КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

«Если они хотят увидеть прорыв [в этом направлении], они должны продемонстрировать больше искренности и гибкости», — сказал постпред.

По его словам, все стороны, в том числе члены Совбеза ООН, всегда оставались сдержанными в своих словах и поступках с КНДР, а также избегали эскалации напряженности.

30 января Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ее скорость превысила скорость звука в 16 раз, а запуск стал седьмым только с начала 2022 года. В очередной раз правительство Японии выразило КНДР свой протест.

Позже официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты в свете последних ракетных пусков Северной Кореи готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный потенциал в регионе для защиты себя и союзников.