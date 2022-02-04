На Украине рассказали, когда пройдет встреча Зеленского с канцлером ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Киев 14 февраля. В этот же день он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Интерфакс--Украина» со ссылкой на офис украинского президента.

В офисе отметили, что Германия является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках «Нормандского формата».

«Визит Федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы», — рассказали в офисе украинского президента.

Ранее представитель минобороны ФРГ заявил, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности Украине.

Позднее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт предложила альтернативу поставок оружия на Украину. Так, по ее словам, Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для украинской армии. Она добавила, что ФРГ также проведет для Украины обучение по возведению и использованию госпиталя. Ламбрехт отметила, что нужно сделать все возможное для деэскалации, поэтому поставки оружия в данный момент бесполезны.