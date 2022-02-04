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Экс-глава МИД Германии рассказал о желании досрочно уйти с поста

Хайко Маас сообщил, что хотел досрочно уйти с поста главы МИД ФРГ из-за Афганистана

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Tobias Schwarz/AP

Экс-глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что из-за ситуации в Афганистане планировал досрочно уйти с поста главы МИД Германии. Об этом он сообщил газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, он отказался от этого решения, так как досрочная отставка могла бы еще больше осложнить ситуацию на фоне эвакуации немецких граждан из Афганистана.

«Я говорил об этом также с Олафом Шольцем и был бы готов к отставке», — сказал он.

«Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на текущем этапе преждевременно признавать временное афганское правительство, сформированное боевиками движения «Талибан».

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