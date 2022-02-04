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Лукашенко рассказал о своих отличиях от Януковича

Лукашенко заявил, что он сильно отличается от Януковича

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с журналистом Владимиром Соловьевым заявил, что между ним и бывшим главой Украины Виктором Януковичем существует огромная разница. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Янукович и я — большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти», — сказал Лукашенко.

Он рассказал, что белорусская оппозиция специально сфабриковала фейк о том, что Лукашенко вместе с детьми сбежал в Россию, как бывший президент Украины. По словам главы Белоруссии, он взял автомат в руки для того, чтобы показать народу контроль над ситуаций в столице во время беспорядков.

«Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной», — сказал он.

Ранее Лукашенко призвал покинувших страну оппозиционеров вернуться на родину, покаяться и понести наказание за свои поступки. Тем из представителей оппозиции, которые хотели бы «сохранить лицо», Лукашенко посоветовал обратиться за помощью к Литве и Польше.

В декабре Лукашенко заявил, что если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция, республики бы уже не существовало.

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