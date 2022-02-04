На Украине озвучили план по «развалу» России и возвращению Крыма

Бывший депутат Верховной Рады Олег Тягнибок предложил «развалить» Россию ради возвращения Крыма Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

Он отметил, что Россию необходимо развалить «на 20 национальных государств». Тогда, по его мнению, республика сможет вернуть себе Крым. Тягнибок добавил, что считает Минские соглашения «предательскими».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил, почему Украина отказалась от идеи вернуть полуостров военным путем.

Константинов добавил, что крымчане должны быть готовы дать решительный отпор любым «попыткам украинской аннексии».

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым военным путем. По его словам, власти будут добиваться возвращения полуострова в состав Украины, для этого разработана стратегия.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.