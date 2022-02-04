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Британские депутаты предложили заморозить счета Назарбаевых из-за коррупции

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В парламенте Великобритании предложили заморозить активы семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеющей недвижимостью и другой собственностью на территории королевства. Об этом говорится в докладе депутата Маргарет Ходж, который опубликован на сайте Вестминстера.

Депутат заявила, что к коррупции причастны дочь первого президента Казахстана Дарига, бывший председатель Комитета национальной безопасности Карима Масимова, бывший первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Байбек Бауыржан, брат Нурсултан Болат Назарбаев и другие родственники.

«Я не могу представить в свободном мире ни одного лидера известного своей коррупцией настолько, как Нурсултан Назарбаев. О его делах мы в курсе последние 15 лет», — отметила она.

По ее словам, Лондон должен отреагировать на эти данные, так как информация об активах Назарбаева на территории Великобритании наносит ущерб репутации королевства.

Ранее центр исследования коррупции и организованной преступности OCCRP совместно с казахстанским изданием Vlast и кыргызскими журналистами Kloop провела расследование и установила, что благотворительные фонды, которые подотчетны бывшему президенту Казахстана, прикрывают его активы на $8 млрд.

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