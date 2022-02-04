Названы основные кандидатуры на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считается одним из претендентов на пост генсека НАТО после ухода действующего главы альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщает агентство dpa.

В числе других вероятных кандидатов — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС Федерика Могерини.

Полномочия Йенса Столтенберга истекут в сентябре этого года, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Столтенберг был назначен на пост главы Центрального банка Норвегии. Об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на решение правительства страны.

В конце 2021 года Столтенберг заявил, что очень надеется возглавить ЦБ Норвегии, однако не сумеет это сделать до тех пор, пока не истечет его мандат в Североатлантическом альянсе.

По данным норвежских СМИ, большинство партий в парламенте Норвегии не поддерживали кандидатуру Столтенберга на указанную должность. В кабмине беспокоились о том, что глава НАТО сможет быть достаточно независимым в этой роли, поскольку раньше он был лидером правящей Рабочей партии.