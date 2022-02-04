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В Кремле отреагировали на заявления Запада о съемках постановочной атаки Украины

Песков призвал не верить сообщениям Запада о съемках Россией «атаки» Украины на Донбасс

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения западной прессы о «подготовке» Россией фейкового видео с «нападением» со стороны Украины, которое Москва потом якобы использует как повод для «вторжения» на украинскую территорию.

«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно госдепу, когда касается этих вопросов», — сказал представитель Кремля.

Ранее ряд американских СМИ опубликовали сообщения о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена «атака» на нее со стороны Украины. Так, газета The New York Times написала, что с помощью этого видео, инсценирующего нападение украинских военных, Россия будет иметь предлог для «ответного нападения» на Украину, заявив при этом о «геноциде русскоязычного населения». Также Россия якобы призовет на помощь «лидеров сепаратистов в Донбассе».

Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «уже нашла трупы» для съемок постановочной атаки Украины на ЛДНР.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал бредом заявление Запада о съемках постановочной атаки Украины на Донбасс.

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