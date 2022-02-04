В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече «нормандской четверки»

Встреча в формате «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) должна была состояться несколько лет назад и проходить регулярно, но для этого необходимо, чтобы «хоть что-то выполнялось из договоренностей». Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы [российская сторона] удовлетворены, что состоялся раунд переговоров советников лидеров государств «нормандского формата, но давайте трезво смотреть на ситуацию. Киев говорит, что выполнение Минских договоренностей на условиях России невозможно — очень трудно говорить о встречах на высшем уровне, потому что они должны быть подготовленными, они не должны быть нерезультативными. С подготовкой мы хромаем. Под Минскими договоренностями стоят подписи стран «нормандской четверки» и подписи самопровозглашенных республик. На чьих условиях? Когда украинская сторона говорит, что их невозможно выполнять, о чем будут говорить президенты?» — сказал Песков.

В конце января состоялись первые за почти полгода переговоры политических советников лидеров государств «нормандского формата». Они дали старт консультациям внутри стран по вопросу минских соглашений. По итогам встречи замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак объявил, что через две недели советники вновь встретятся в Берлине, чтобы попытаться выйти на единое понимание соглашений, принятых для урегулирования конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.