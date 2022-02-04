Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности

Китай поддерживает российские инициативы о гарантиях безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях, принятом на саммите в Пекине. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД КНР заявили, что предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие в мире. Пекин всегда выступал за взаимоуважительный диалог между странами, в ходе которого стороны решают разногласия с помощью консультаций, отметили в ведомстве.

МИД России 15 декабря передал американской стороне проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Предлагается ликвидировать расположенную вне своей территории инфраструктуру, связанную с ядерным оружием, проявлять сдержанность при военном планировании и во время учений, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.