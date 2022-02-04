Лавров назвал бредом заявление Запада о съемках постановочной атаки Украины на Донбасс

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал сообщения западной прессы о «подготовке» Россией фейкового видео с «нападением» со стороны Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Вы знаете, не мне гадать, чему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются и по поводу и без повода, и в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают... Какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео, с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Это бредовость, по моему, такого рода измышлений, а их с каждым днем становится все больше, очевидно любому мало-мальски опытному политологу», — сказал Лавров.

Ранее ряд американских СМИ опубликовали сообщения о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена «атака» на нее со стороны Украины. Так, газета The New York Times написала, что с помощью этого видео, инсценирующего нападение украинских военных, Россия будет иметь предлог для «ответного нападения» на Украину, заявив при этом о «геноциде русскоязычного населения». Также Россия якобы призовет на помощь «лидеров сепаратистов в Донбассе».

Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «уже нашла трупы» для съемок постановочной атаки Украины на ЛДНР.