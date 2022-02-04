Нуланд заявила о готовности США поддержать возвращение к переговорам о мире в Донбассе

США готовы поддержать «серьезное возвращение к переговорам» о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«В последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что, если мы [сейчас] можем быть полезными, то мы готовы быть полезными», — сказала она.

При этом Нуланд уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, что конкретно планируют предпринять США для того, чтобы поддержать реализацию минских соглашений ввиду исключения главой МИД Украины Дмитрием Кулебой возможности предоставления особого статуса Донбассу.

2 февраля Кулеба в интервью польской газете «Речь Посполитая» заявил о том, что власти Украины не собираются предоставлять Донбассу особого статуса и права вето. Он добавил, что правительство реализует глубокую реформу по децентрализации и готово осуществлять работу над реализацией минских соглашений.