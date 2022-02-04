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Джонсона оставили два близких политика

Глава администрации и личный секретарь британского премьер-министра подали в отставку

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Frank Augstein/AP

Глава администрации и личный секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подали в отставку, сообщает Reuters.

«Дэн Розенфилд сегодня подал прошение об отставке премьер-министру, которое было принято», — прокомментировали отставку главы аппарата Джонсона на Даунинг-стрит.

Также на Даунинг-стрит прокомментировали уход личного секретаря Джонсона.

«Мартин Рейнольдс также сообщил премьер-министру о своем намерении уйти с поста главного личного секретаря, и премьер-министр согласился с этим», — уточнили в пресс-службе.

Ранее российский посол отметил способность Бориса Джонсона «выживать в любых трудностях».

В Консервативной партии Великобритании, британских СМИ и соцсетях несколько недель идут бурные обсуждения поведения Джонсона и его команды в период санитарных ограничений из-за COVID-19. В начале января в сеть попало электронное письмо одного из высокопоставленных чиновников Cоедиенного Королевства, в котором он приглашал около 100 сотрудников Даунинг-Стрит, 10, на закрытую вечеринку «со своими напитками» в мае 2020 года.

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