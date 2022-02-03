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Госдеп пригрозил китайским компаниям «воздействием» за смягчение санкций против России

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Reuters

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что у США есть инструменты для «воздействия» на компании Китая, если те попытаются смягчить эффект санкций против России.

По словам Прайса, США готовы применить эти инструменты, если заметят, что «компании, в том числе из КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США в части экспортного контроля, помочь [России] избежать их или обойти их».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

Через некоторое время Белый дом подтвердил подготовку к санкциям против российских элит.

Ранее МИД Китая выразил России поддержку после рассказа Лаврова о ситуации с США и НАТО. Такэе в Пекине заявили, что предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие в мире.

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