Песков оценил сообщения США о «вторжении» России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западной прессы о подготовке Россией фейкового видео с «нападением» со стороны Украины, заявил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует, передает ТАСС.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило», — сказал он.

Ранее ряд американских СМИ опубликовали сообщения о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена «атака» на нее со стороны Украины. Так, The New York Times написала, что с помощью этого видео, инсценирующего нападение украинских военных, Россия будет иметь предлог для «ответного нападения» на Украину, заявив при этом о «геноциде русскоязычного населения». Также Россия якобы призовет на помощь «лидеров сепаратистов в Донбассе». Телеканал CNN даже сообщил, что РФ уже привлекла к съемкам этого ролика актеров.

Пресс-секретарь Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил , что у США есть такие сведения, но при этом не представил никаких доказательств и не уточнил источники существования этого умысла России.