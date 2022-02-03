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США обвинили террористов в гибели детей при ликвидации главаря ИГИЛ** в Сирии

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Global Look Press

В США признали, что при проведении операции по ликвидации главаря группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)* в Сирии погибли дети, вину за это США возложили на террористов. Трансляция выступления президента США Джо Байдена ведется в Twitter Белого дома.

По словам Байдена, американские силы «провели тщательную подготовку перед операцией» на северо-западе Сирии. Президент подчеркнул, что поручил минобороны принять все возможные меры предосторожности для «минимизации жертв среди гражданских лиц».

Как указал Белый дом, был ликвидирован главарь ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. В результате взрыва вместе с ним, по словам Байдена, погибли еще несколько человек, в том числе жена и дети, передает ТАСС.

В то же время на брифинге уточнили, что «восемь детей были благополучно вывезены с места», однако агентство Associated Press сообщило, что при проведении операции были убиты не менее 13 человек, среди них шесть детей и четыре женщины.

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