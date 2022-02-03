Лавров назвал 2022 год своим

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что нынешний год Тигра по лунному календарю — его год, и он рад встречать его в Пекине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Лавров прибыл в Пекин в преддверии открытия Олимпиады. Главы МИД РФ и КНР провели переговоры 3 февраля. Открывая встречу с главой китайского МИД, Лавров поблагодарил его за приглашение «посетить Пекин именно в этот особенный момент» — период празднования китайского Нового года.

«Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидеться еще раз с вами лично», — сказал российский дипломат.

Говоря об отношения между Россией и Китаем, Лавров отметил «беспрецедентный» уровень взаимодействия.

Ван И на переговорах с Лавровым отметил, что их встреча выпала на третий день китайского Нового года, когда по традиции в гости приглашают старых друзей.