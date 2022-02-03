Кулеба потребовал от России предоставить гарантии безопасности ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это Россия должна предоставить Евросоюзу гарантии безопасности, а не требовать их от других стран, цитирует министра пресс-служба украинского МИДа.

По информации ведомства, Кулеба принял участие в переговорах министров иностранных дел «бухарестской девятки» НАТО, в состав которой входят Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия. В своем заявлении он подчеркнул, что именно евроатлантическое сообщество должно задавать России вопросы по гарантиям безопасности, а РФ должна объяснить, «как она понимает собственное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других, в частности Украины». По словам Кулебы, евроатлантическому сообществу пора перехватить инициативу в дискуссиях по европейской безопасности.

Глава украинского МИДа также заявил, что сегодня в общих интересах приложить максимум усилий, чтобы «не дать России вернуть сферы влияния в современной Европе».

«Наше единство и твердость позиций способно защитить безопасность в Европе», — подчеркнул Кулеба.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.