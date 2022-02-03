В Киеве уличили Россию в желании расколоть Украину

Россия пытается заставить Украину выполнять минские соглашения, требуя такого же подхода к Киеву от Запада, потому что это даст Москве повод для «захвата» восточной части республики, пишет бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк в своей статье для Politico.

С точки зрения политика, российская сторона якобы не пытается помочь решению конфликта в Донбассе, а лишь хочет использовать регион для реализации собственных целей. По мнению Данилюка, если Украина пойдет на выполнение минских соглашений и признает независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то в стране начнутся массовые протесты.

Демонстрации же Россия якобы использует для дестабилизации внутренней ситуации, в том числе за счет нападения на военных и правительство со стороны подставных протестующих, уверен экс-секретарь СНБО, а это повлечет хаос и дезорганизацию ВСУ — «за счет чего можно будет оправдать военное вторжение на Украину под предлогом восстановления порядка».

«Конечная цель [президента России Владимира] Путина в этой операции — разделить Украину, захватить ее восток и юг от Одессы до Харькова, получить контроль над большей частью оборонной промышленности включая производство межконтинентальных ракет и лишить Украину доступа к Черному и Азовскому морям», — подчеркнул Данилюк.

Ранее сообщалось, что МИД Украины исключил предоставление особого статуса Донбассу.