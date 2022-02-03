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В Словакии вспыхнул протест против военного соглашения с США

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Сотни активистов вышли на улицы Братиславы, выступив против подписания соглашения о военном сотрудничестве между Словакией и США, пишет «Tvnoviny.sk». По информации издания, демонстрация прошла у здания парламента республики, а выступавшие в рамках мероприятия ораторы отметились жесткой критикой словацких властей.

На митинге потребовали отказаться от планов по размещению в Словакии подразделений НАТО, люди держали плакаты с призывами остановить американскую армию и «отправить янки домой». Более того, в ходе протеста демонстранты активно использовали лозунг «Мы не отдадим Словакию».

Договоренности между Братиславой и Вашингтоном, как ожидается, должны быть заключены 3 февраля во время визита словацкой делегации в столицу США — на встречу со своими американскими коллегами отправились министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава МИД республики Иван Корчок. В случае достижения соглашения американская сторона сможет использовать две авиабазы на словацкой территории, а Братислава может рассчитывать на $100 млн в качестве финансовой поддержки.

При этом будущий договор активно критикуется внутри Словакии, в частности, 2 февраля в парламент республики было направлено анонимное письмо к правящей партии «Обычные люди» с требованием отказаться от планов по соглашению с США — к тексту неизвестные прикрепили гильзу от оружейного патрона.

Экс-премьер Словакии Роберт Фицо отмечал, что единственной целью договоренностей является приближение американских сил к России на фоне роста напряженности между Западом и Москвой. Хотя пока словацкие власти официально опровергали возможность переброски военных США в республику без согласия Братиславы.

Ранее сообщалось, что в Госдепе заявили о необходимости укреплять восточный фланг НАТО.

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