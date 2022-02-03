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В России отправку военных США в Европу назвали «безответственной политикой»

Эксперт Панина: отправка военных США в Европу разрушает табу даже времен «холодной войны»

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Sgt. Jillian G. Hix/U.S. Army/AP

Директор Института международных политических и экономических исследований — РУССТРАТ Елена Панина заявила, что решение президента США Джо Байдена отправить военных в Европу разрушает табу времен «холодной войны» на прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что нельзя недооценивать деструктивный характер подобных решение США. По словам Паниной, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сначала заявил, что направляемые в Европу контингенты не будут участвовать в боевых действиях на Украине, а потом уточнил, что в дальнейшем в Европу могут быть направлены дополнительные силы, которые могут быть использованы на Украине «для содействия эвакуации».

«Таким образом, мы являемся свидетелями продолжения опасной игры на украинском направлении. Это является крайне безответственной политикой. Осуществляется шаг к разрушению имевшего место даже в годы «холодной войны» психологического барьера, своего рода табу, на прямое военное столкновение Вашингтона и Москвы. Этот барьер сыграл важную роль в недопущении третьей мировой войны в ХХ веке», — рассказала Панина.

Она добавила, что демарш США показывает то направление, на которое Белый дом толкают американские «ястребы». По словам Паниной, этот курс идет на продолжение дальнейшей конфронтации и будущего усиления международной напряженности.

Ранее Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат в случае возможной переброски американских сил в Европу.

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