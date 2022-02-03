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Глава МИД ДНР заявила, что поставка оружия Украине ведет к обстрелу Донбасса

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что поставки вооружения Киеву западными странами приводят к новым обстрелам в Донбассе. Об этом она сообщила в интервью РИА «Новости».

«Очевиден вывод: поставка любого вооружения приводит к новым обстрелам Донбасса», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть причины для беспокойства. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

До этого сообщалось, что Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат в случае возможной отправки в Европу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, США собираются перебросить порядка двух тыс. военных в Польшу и Германию, а также передислоцировать часть сил из Германии в Румынию.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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