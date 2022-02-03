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Посольство России в США оценило заявление Госдепа о минских соглашениях

Посольство РФ считает позитивными слова Госдепа о реализации минских соглашений

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Carolyn Kaster/AP

В посольстве России в США назвали позитивным сигналом заявление Госдепа о необходимости полной реализации минских соглашений. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации минских соглашений, озвученное в ходе брифинга, который состоялся 2 февраля. Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», — говорится в заявлении российских дипломатов.

В публикации подчеркнули, что «Россия не является стороной конфликта, поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства». В посольстве добавили, что ждут конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что Соединенные Штаты выступают за полную имплементацию минских соглашений и видят в них путь к разрядке конфликта с Украиной, однако в США считают виновной в нарушении соглашений Россию.

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