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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден и Макрон провели телефонный разговор

Байден обсудил с Макроном взаимодействие с Россией и ситуацию вокруг Украины

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Patrick Semansky/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден провел в среду телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, а также дипломатическое взаимодействие с Россией и потенциальные санкции против Москвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден провел сегодня разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что лидеры обсудили «текущую координацию как по дипломатическому взаимодействию, так и по подготовке к созданию быстрых и серьезных экономических издержек для России в случае, если она осуществит дальнейшее вторжение на Украину».

В Белом доме отметили, что Байден и Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, чтобы организовать скоординированный и комплексный подход к решению этих вопросов.

Ранее Макрон заявил перед неформальной встречей глав МВД стран ЕС в коммуне Туркуэн, что приоритетом страны является деэскалация ситуации на Украине.

Макрон подчеркнул, что обеспокоен ситуацией на Украине и считает важным вопрос нахождения политического решения по выходу из этого кризиса.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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