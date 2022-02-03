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В США назвали причину «гаванского синдрома»

Разведсообщество США заявило, что причиной «гаванского синдрома» мог стать ультразвук

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Разведсообщество США утверждает, что причиной «гаванского синдрома» у американских дипломатов могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. Об этом сообщается в рассекреченном экспертном материале, который опубликован на сайте директора Национальной разведки США.

«Признаки и симптомы аномальных инцидентов со здоровьем дипломатов являются подлинными и являются убедительны... Набор признаков нельзя просто объяснить существующими факторами окружающей среды или медицинскими состояниями, они могут быть связаны с внешними воздействиями на людей», — говорится в заключении экспертов.

Импульсы электромагнитной энергии, особенно в радиочастотном диапазоне, а также ультразвук, но только на малых дистанциях, правдоподобно объясняют основные характеристики явления, в отличие от ионизирующей радиации, химических и биологических агентов, инфразвука или слышимого звука, утверждают специалисты.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выбрал межведомственного координатора по расследованию «гаванского синдрома» среди американских дипломатов.

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