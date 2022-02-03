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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Пентагоне заявили, что обострения ситуации на Украине по-прежнему можно избежать

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Al Drago/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США по-прежнему считают, что есть дипломатические способы не допустить обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что правительство США придерживаются мнения о том, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины «в очень кратчайшие сроки».
Кирби подчеркнул, что «предпочтительным вариантом» развития событий для Штатов является дипломатическое урегулирование этой ситуации.

«Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить время и пространство для дипломатического процесса, и мы уверены, что они сохраняются», — подчеркнул Кирби.

По его словам, обострение ситуации вокруг Украины может грозить «экономическими последствиями» со стороны Соединенных Штатов, а также может спровоцировать дальнейшее «укрепление восточного фланга НАТО».

Ранее Кирби заявил, что силы США в Европе могут быть перебазированы на Украину для «содействия эвакуации» граждан.

Он объявил, что в Европу скоро собираются перебросить почти 2 тыс. военных США в качестве подкрепления в рамках 5-й статьи НАТО (коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран).

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Обострение ситуации вокруг Украины
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