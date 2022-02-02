США перешли на новое описание для «вторжения» России на Украину

США больше не используют термин «неминуемый» в отношении возможного «вторжения» на Украину. Об этом в ходе регулярного брифинга для журналистов рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — что будто бы мы знаем, что президент [России Владимир] Путин принял решение», — сказала она.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока.