CNN: Байден «предупреждал» Путина о развертывании американских войск в Европе

Президент США Джо Байден заявил, что отправка войск в Европу полностью соответствует тому, что он ранее говорил президенту России Владимиру Путину, сообщила журналист телеканала CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.

«Байден сказал мне, что его решение о развертывании войск «полностью соответствует» тому, о чем он говорил Путину с самого начала», — написала она.

Президент также подчеркнул, что «до тех пор, пока он [Путин] будет действовать агрессивно», США сделают все, чтобы убедить своих партнеров по НАТО в Восточной Европе, что статья 5 Североатлантического договора, о коллективной безопасности - их святая обязанность, привела слова американского лидера журналистка.

29 января президент США Джо Байден заявил, что войска США в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО. Как пояснил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, президент распорядился повысить готовность американских вооруженных сил на случай, если союзникам потребуется помощь.

По данным CNN, Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. В МИД России заявили, что переброска ВС США в Европу только усилит военную напряженность.