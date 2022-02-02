Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США перешли на новое описание для «вторжения» России на Украину 23:40
СМИ: Степанова и Букин пропустят командный турнир фигуристов Олимпиады 23:34
Двойник Майкла Джексона удивляет людей схожестью с певцом 23:21
Президент США Байден собирается следить за Олимпиадой, несмотря... 23:15
Шольц анонсировал встречу с Путиным в Москве 23:14
В Госдепе заявили, что США не выдвигают предварительных условий в диалоге... 23:03
В Краснодарском крае затопило федеральную трассу 22:57
Депутат Госдумы о бойкоте болельщиков из-за Fan ID: манипуляции не пройдут 22:54
Госдеп прокомментировал публикацию El Pais об ответе США по безопасности 22:52
Волейболистки «Динамо» не сыграют в матче Лиги чемпионов из-за невыдачи... 22:43

CNN: Байден «предупреждал» Путина о развертывании американских войск в Европе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что отправка войск в Европу полностью соответствует тому, что он ранее говорил президенту России Владимиру Путину, сообщила журналист телеканала CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.

«Байден сказал мне, что его решение о развертывании войск «полностью соответствует» тому, о чем он говорил Путину с самого начала», — написала она.

Президент также подчеркнул, что «до тех пор, пока он [Путин] будет действовать агрессивно», США сделают все, чтобы убедить своих партнеров по НАТО в Восточной Европе, что статья 5 Североатлантического договора, о коллективной безопасности - их святая обязанность, привела слова американского лидера журналистка.

29 января президент США Джо Байден заявил, что войска США в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО. Как пояснил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, президент распорядился повысить готовность американских вооруженных сил на случай, если союзникам потребуется помощь.

По данным CNN, Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. В МИД России заявили, что переброска ВС США в Европу только усилит военную напряженность.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть