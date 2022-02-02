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Госдеп прокомментировал публикацию El Pais об ответе США по безопасности

Госдеп подтвердил подлинность опубликованных El Pais ответов США по безопасности

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J. Scott Applewhite/AP

Ответы на предложения России по гарантиям безопасности, опубликованные в испанской газете El Pais, подлинные. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — сказал он.

Ранее El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. США якобы указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа. Позднее дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в газете материала.

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