Брифинг Госдепартамента прерван указанием покинуть здание

Брифинг Госдепартамента США, в ходе которого его официальный представитель Нед Прайс отвечал на вопросы журналистов, был прерван указанием покинуть здание. Трансляция мероприятия ведется на сайте ведомства.

Когда один из журналистов начал задавать Прайсу вопрос, по мегафону было передано указание «покинуть здание через ближайший выход». После небольшой заминки журналист продолжил говорить.

«Предполагаю, нам не нужно эвакуироваться», — заявил Прайс.

Его собеседник предположил, что сработала ложная тревога. Брифинг продолжается в штатном режиме.

В ноябре прошлого года в США после сообщений о бомбе были эвакуированы три университета из Лиги плюща. Кроме того, угроза взрыва поступала в адрес американского министерства здравоохранения и социальных служб.