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Власти Черногории решили не отвечать на запрет въезда в Россию замглавы МВД

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Власти Черногории заявили, что не будут отвечать России встречными мерами на запрет въезда госсекретарю (замглавы) МВД страны Зорану Миляничу из-за предоставленного убежища бизнесмену Ренату Исмаилову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление МИД и МВД Черногории, которое транслировалась на национальном телевидении.

«Черногория не будет вводить встречные меры. Черногория привержена поддержанию политического диалога с Россией и сотрудничеству во всех сферах обоюдного интереса на основании равноправия и взаимоуважения, включая и этот вопрос», — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти считают данное решение необоснованным, в первую очередь потому, что госсекретарь МВД не занимается управлением и не был включен в принятие решений по предоставлению убежища Исмаилову.

Ранее МИД России объявил о закрытии въезда в Россию Миляничу. Это стало ответом на то, что Черногория предоставила политическое убежище Исмаилову.

В середине октября 2021 года Россия направила запрос в Черногорию об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова. В РФ предприниматель и его брат Вагиф заочно арестованы и проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в СК РФ. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

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