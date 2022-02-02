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Посол Антонов оценил ответы США по гарантиям безопасности

Посол РФ Антонов: ответы США на предложения по безопасности не вызывают большого энтузиазма

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Alexander Zemlianichenko/AP

Ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма, заявил в интервью изданию Newsweek посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Подчеркну, что содержание американских (и натовских) ответов не вызывает у нас большого энтузиазма. Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах», — сказал он.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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