Пентагон прокомментировал публикацию El Pais об ответе США по гарантиям безопасности

США не публиковали свой ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя публикацию испанской газеты El Pais.

Ранее El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. США якобы указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа. Позднее дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в газете материала.