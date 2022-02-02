В центре Киева произошла стрельба из-за криптовалюты

В центре Киева произошел инцидент со стрельбой. В результате потасовки возле здания Службы безопасности Украины был ранен ветеран АТО и националист Алексей Середюк. Об этом сообщает портал «Страна».

По данным местных СМИ, активисты ультраправых организаций собрались у расположенного поблизости обменника криптовалют, рядом с которым неоднократно случались подобные инциденты. Националисты считают, что в этом месте якобы проходят незаконные транзакции, включая финансирование подразделений Луганской и Донецкой Народных Республик.

Все участники потасовки были задержаны правоохранительными органами. Оружие также было изъято.

В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ранее заявили, что украинские националисты вербуют добровольцев для участия в военных действиях на территории Донбасса.