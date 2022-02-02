Помощник президента оценил публикацию El Pais про ответ России от США и НАТО

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что не знает, является ли подлинным ответ США и НАТО, опубликованный испанской El Pais, сообщает РИА «Новости».

«Я, честно говоря, слышал о том, что эти материалы утекли через испанское СМИ, но я читал эти документы в оригинале, поэтому я, честно говоря, не сравнивал, полученные нами документы от США и НАТО с этими утечками. Я не знаю, надеюсь, это то же самое», — сказал Ушаков.

Ранее газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. В своем документе США указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.