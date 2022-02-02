В бундестаге усомнились в призывах США и НАТО к России о деэскалации

Призывы НАТО и США к России о деэскалации кажутся неправдоподобными из-за отказа вести переговоры с Москвой о гарантиях безопасности. Об этом заявила член комитета бундестага ФРГ по международной политике, верховный представитель фракции «Левые» в данном комитете Севим Дагделен, передает РИА «Новости».

«Общий отказ со стороны НАТО и США письменно исключить расширение военного альянса на восток с включением Украины и Грузии и даже разговаривать о требованиях России о гарантиях безопасности стоит на пути дипломатического решения украинского конфликта», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что любой, кто серьезно относится к безопасности, стабильности и миру в Европе, не должен игнорировать позицию Москвы, как это делало германское руководство в годы Первой и Второй Мировых войн.

Дагделен добавила, что фракция «Левые» призывает федеральное правительство ФРГ не предоставлять Украине вооружение, чтобы избежать войны в этой стране.

«В историческом контексте Германия несет особую ответственность перед Россией. Целью внешней политики Германии должна быть дружба с Россией», — подчеркнула парламентарий.

Ранее газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Согласно приведенным документам, США и НАТО не готовы подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении альянса.

Кроме того, и США, и НАТО призывают Россию к деэскалации ситуации с Украиной и отводу российских войск от украинских границ.