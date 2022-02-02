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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Японии призвали объединиться для защиты Украины

The Japan Times: Россия и Путин должны быть наказаны

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Приоритетом для западных стран является создание единого фронта, который сможет заставить Россию заплатить цену за «вторжение» на Украину, говорится в редакционной статье издания The Japan Times.

«Россия, [президент РФ Владимир] Путин и другие ключевые лица должны быть наказаны за нарушение мира, дестабилизацию Европы и вызов мировому порядку. Украине должны быть предоставлены средства для самообороны; утверждения, что такое оружие угрожает России, представляют собой нонсенс. Санкции должны быть такими, чтобы нанести ущерб принимающим решения о войне лицам, а также ключевым сегментам российской экономики. У Запада не должно быть сомнений, если Москва выберет войну», — говорится в материале.

По словам авторов статьи, Запад сталкивается с самым большим кризисом в отношениях с Россией со времен окончания «холодной войны».

«Исход этого кризиса повлияет на Японию, как и на все страны. Путин стремится переписать самое основное правило международной политики: равенство наций. В его мире некоторые страны более равны, чем другие, и их требования и заботы перевешивают все остальные. Уступчивость его требованиям не только изменит баланс сил в Европе, но и создаст прецедент, которым также может воспользоваться Китай. В таком мире Япония была бы менее суверенной, независимой и свободной, чем сегодня. Это неприемлемо», — пишут авторы.

Ранее испанская газета El Pais опубликовала текст ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Дипломатический источник в ЕС подтвердил российским СМИ подлинность документа.

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