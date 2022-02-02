Российский дипломат сравнил заявления разведок США и Британии с ростом инфляции

Заместитель постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций призвал не доверять данным разведки США и Великобритании по количеству российских военнослужащих, якобы размещенных возле границы с Украиной, сообщает телеканал Sky News.

«Сейчас они говорят, что уже 130 тыс. Я вижу, что уровень «инфляции» очень высокий в эти дни, вчера речь шла про 100 тыс. Я не знаю, откуда они берут эти цифры. У нас нет никакого доверия к разведывательным данным из США и Великобритании», — прокомментировал Полянский.

Он отметил, что Россия открыта для диалога по всем вопросам, однако вести переговоры с британскими дипломатами практически невозможно.

«Те же самые разведки утверждали, что Саддам Хусейн владеет оружием массового уничтожения», — подчеркнул Полянский.

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