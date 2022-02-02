Мария Захарова уличила главу МИД Великобритании в незнании географии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале уличила министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в незнании географии.

Захарова прокомментировала интервью Трасс для «Би-би-си», в котором глава британского МИД рассказала о мерах, которые Великобритания предпринимает для поддержки союзников в Европе.

«Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Чёрное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения», — заявила Трасс.

На это обратила внимание Мария Захарова.

»Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии <...> У НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика — это не только пивоваренная компания), кроме трёх прибалтийских членов, расположены ещё Польша, Германия и Дания», — пишет Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила эвакуацию американских журналистов из Киева.