Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Норвегия отменила для туристов из России тесты на коронавирус 11:35
Источник подтвердил подлинность обнародованного СМИ ответа США и НАТО на предложения... 11:34
На Украине рассказали, что получат противотанковые Javelin от Литвы 11:34
В Крыму эвакуировали здания администраций из-за сообщений о минировании 11:33
Трусова дважды упала на тренировке в произвольной программе Пекина-2022 11:23
Страховщики предупредили о подорожании ОСАГО на 80% 11:21
Ученые рассказали о последствиях локдаунов в США и Европе 11:21
Скончалась писательница Наталья Нестерова 11:20
Во Франции прокомментировали ситуацию с планами РФ по «действиям... 11:18
Волочкова снялась в откровенной фотосессии после разрыва с банщиком 11:17

Мария Захарова уличила главу МИД Великобритании в незнании географии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Simon Dawson/No 10 Downing Street

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале уличила министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в незнании географии.

Захарова прокомментировала интервью Трасс для «Би-би-си», в котором глава британского МИД рассказала о мерах, которые Великобритания предпринимает для поддержки союзников в Европе.

«Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Чёрное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения», — заявила Трасс.

На это обратила внимание Мария Захарова.

»Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии <...> У НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика — это не только пивоваренная компания), кроме трёх прибалтийских членов, расположены ещё Польша, Германия и Дания», — пишет Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила эвакуацию американских журналистов из Киева.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть