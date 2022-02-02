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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Трамп захотел посмотреть на расшифровку телефонной беседы Байдена и Зеленского

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он заинтересован тем, что обсуждали во время телефонного разговора на прошлой неделе действующий американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом политик сказал в интервью телеканалу Newsmax.

«Было бы интересно увидеть (расшифровку этого — ред.) звонка. Я подозреваю, что звонок был примерно таким, как говорят. Это ничего не изменит... Но будет действительно интересно его увидеть», — сказал экс-президент.

Беседа между Зеленским и Байденом прошла 28 января. В ходе диалога был затронут ряд тем, в частности лидеры обсудили оборону Украины. По информации источников CNN, президенты якобы не сошлись в оценках угрозы российского «вторжения».

Позднее посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла данную информацию. Она подчеркнула, что «никаких трений» между двумя странами нет, а отношения между Украиной и Соединенными Штатами, особенно в течение последнего года, были «на самом высоком уровне за последние 30 лет».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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