Посол РФ ответил на заявления Псаки об использовании Россией химоружия

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Россия якобы использует химическое оружие и захватывает другие государства направлены на демонизацию Москвы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Заявление официального представителя Белого дома - в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», — подчеркнул посол.

Политик напомнил, что США единственные в мире до сих пор не выполнили обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, не ликвидировав свои арсеналы.

Кроме того, посол указал на то, что обвинения в захвате других государств также не имеют оснований.

«Россия придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — заявил Антонов, добавляя, что «кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира «ничего кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей не принесли».

Ранее Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет Россия. Она сравнила РФ с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами.