В США назначили координатора по расследованию «гаванского синдрома»

Президент США Джо Байден назначил межведомственного координатора по расследованию «гаванского синдрома» у американских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Имя координатора при этом не раскрывается.

«Настоящим назначаю старшего директора по разведывательным программам персонала Совета национальной безопасности для работы в качестве межведомственного координатора по аномальным ситуациям со здоровьем», — говорится в меморандуме, направленном в Пентагон, Генпрокуратуру, ЦРУ, министерство внутренней безопасности и в Национальную разведку.

Президент поручил ведомствам назначить представителей, которые будут взаимодействовать с координатором по данному вопросу. Кроме того, в срок до 25 февраля 2022 года они должны выпустить обновленное руководство для сотрудников, которые «подвержены риску воздействия аномальных инцидентов со здоровьем».

Ранее в ЦРУ заявили, что не считают «гаванский синдром» намеренной глобальной кампанией враждебных стран, однако не исключают иностранного вмешательства в отдельных случаях. Группа дел по данному вопросу остается нераскрытой, а «в сотнях других случаев» проявления симптомов «гаванского синдрома» эксперты нашли «правдоподобные альтернативные объяснения»